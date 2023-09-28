Антонов рассказал о заинтересованности американского бизнеса в российском рынке

США ведет список компаний, не желающих уходить с российского рынка. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 28 сентября в сообщении пресс-службы дипломатического представительства России.
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