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81% русских поддерживают Путина: результаты январского опроса ФОМ

81% русских поддерживают Путина: результаты январского опроса ФОМ

По данным опроса ФОМ, 81% русских положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента, а 79% доверяют ему.

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