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Мировое обозрение

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Дроны РФ разнесли логистический центр «Новой почты» в Николаевской области

Дроны РФ разнесли логистический центр «Новой почты» в Николаевской области

Главное в тезисах: Удар по логистике: Российские войска поразили логистический центр украинской компании «Новая почта» в населённом пункте Терновка Николаевской области, где хранились грузы двойного назначения для ВСУ.

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