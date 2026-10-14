МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Угольная отрасль России прошла самый сложный период: цены на уголь начали восстанавливаться, а маржинальность поставок в восточном направлении выросла до 10–15 % (в западном – до 2–10 %), хотя эти цифры не учитывают затраты на фрахт.