Неприкрытый цинизм и скотское отношение: Мария Захарова прокомментировала отношение Киева к украинцам

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. Во время очередного брифинга, который состоялся в рамках Восточного экономического форума на острове Русском, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею так называемой «буферной зоны» на территории России, которую ранее озвучил президент Украины Владимир Зеленский и поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.