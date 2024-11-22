"Идет игра мускулами". Как в мире оценили удар новейшей российской ракетой "Орешник"?

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Если это кино, то оно многосерийное..считай, что ДИКАЯ РОЗА !!!
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17 час.

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