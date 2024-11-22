"Идет игра мускулами". Как в мире оценили удар новейшей российской ракетой "Орешник"?

Испытанная Россией ракетная система была разработана еще в годы "холодной войны" Нанесенные в ночь на 21 ноября российскими военными удары по заводу "Южмаш" в Днепропетровской области на Украине вызвали большой резонанс в мире.
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