Замминистра промышленности России Алексей Груздев сообщил о совместных планах с Индонезией расширить использование национальных валют в расчетах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Коллекцию советск...
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
Валюту BRICS запускать, как переводной рубль СЭВ, да и всё .