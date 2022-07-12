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Биолог Баранова спрогнозировала новую вспышку Covid-19 в России и в мире

Биолог Баранова спрогнозировала новую вспышку Covid-19 в России и в мире

Новая вспышка коронавируса в России может произойти одновременно с общемировой в августе. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, передает «Коммерсантъ».

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