Биолог Баранова спрогнозировала новую вспышку Covid-19 в России и в мире

Новая вспышка коронавируса в России может произойти одновременно с общемировой в августе. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, передает «Коммерсантъ».
Новая вспышка коронавируса в России может произойти одновременно с общемировой в августе. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, передает «Коммерсантъ».
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