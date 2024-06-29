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Царьград

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«Нашел замену примадонне»: Киркорову подарили пластиковую кулку в виде Пугачевой

«Нашел замену примадонне»: Киркорову подарили пластиковую кулку в виде Пугачевой

Певец отметил, что теперь у него дома «живет» не только символ его детских мечтаний, но и «живая» версия его бывшей жены.

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