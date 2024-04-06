Ученые сравнили токсичность джинсов масс-маркета с выхлопными газами

Научная команда Технологического университета Гуандуна (КНР) выяснила, что покупка недорогих моделей джинсов по уровню токсичности сравнима с 10-километровой поездкой на автомобиле с бензиновым двигателем.
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