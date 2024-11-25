Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушения прав дольщиков красноярской «Златоулочки»

КРАСНОЯРСК, 25 ноября, ФедералПресс. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела из-за нарушения прав дольщиков микрорайона «Златоулочка» под Красноярском.
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