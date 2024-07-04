Полицейские из подмосковного Щелково задержали генерального директора строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Щелковское» по подозрению в совершении мошенничества под предлогом строительства жилых домов задержан генеральный директор одной из организаций.
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