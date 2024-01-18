Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    А СБУ почему то до сих пор не развалили?"Россия возрождае...
  • Владимир Михальков
    Может быть отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк мы ж не позабудем где мы жить не будем фронтовых изъез..."Россия возрождае...
  • Одиссей
    "основа предательства пословица: как аукнется... если тебя постоянно обманывают и разводят неверие становится нормой!...Почему для Украин...

Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Конунг Ингвар   Поэтесса Алла Боссарт( ну которая лысая) любит Россию. Я верю.Потому что тли на ветке смородины тоже, наверно, любят свою ветку, дескать, как приятно впиваться жадными жвалами в нежную мякоть листа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх