Главарь РДК Капустин оставил в России долг

У объявленного в международный розыск главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина** в России остался долг в 750 рублей, следует из судебных документов и данных Федеральной службы судебных приставов.
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