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В сети магазинов "Лента" рассказали о повышенном спросе на мясо и горошек

В сети магазинов "Лента" рассказали о повышенном спросе на мясо и горошек

Такие продукты, как вареная колбаса, которая входит в состав салата "Оливье" и другие его ингредиенты, а также красная рыба и икра, а еще мандарины становятся очень востребованными среди покупателей перед Новым годом.

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