Военное обозрение

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Пресса США: Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на 300 млн. долларов

Пресса США: Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на 300 млн. долларов

Соединенные Штаты остаются основным поставщиком вооружений Украине уже довольно длительное время, пока остальные союзники по НАТО выгребают последнее, что еще осталось в арсеналах.

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