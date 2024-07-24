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Второй в очереди на престол: 5 портретов принца Джорджа, сделанных его мамой Кейт Миддлтон

Второй в очереди на престол: 5 портретов принца Джорджа, сделанных его мамой Кейт Миддлтон

В честь 11-летия сына принцесса сделала новый портрет сына — в элегантном костюме фото: Getty ImagesПринц и принцесса Уэльские поделились потрясающим портретом принца Джорджа, который отметил 22 июля свой 11-й день рождения.

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