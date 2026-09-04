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TrendForce: новые iPhone подорожают на 10–20 процентов из-за роста цен на память

TrendForce: новые iPhone подорожают на 10–20 процентов из-за роста цен на память

Аналитическая компания TrendForce предупредила о неизбежном повышении цен на новые смартфоны Apple. Причина — резкий рост стоимости оперативной и встроенной памяти, с которым IT-гигант не может справиться.

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