Атака на магистральный нефтепровод в Ленобласти: найдено две гранаты и контейнер

Рассказываем, что известно об атаке на магистральный нефтепровод в Ленобласти 9 ноября 2023 года.Подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль – Приморск – в районе Дубровки во Всеволожском районе Ленобласти.