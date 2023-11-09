Атака на магистральный нефтепровод в Ленобласти: найдено две гранаты и контейнер

Рассказываем, что известно об атаке на магистральный нефтепровод в Ленобласти 9 ноября 2023 года.Подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль – Приморск – в районе Дубровки во Всеволожском районе Ленобласти.
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