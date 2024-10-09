Фильм о русском офицере открыл военно-полевые сборы в Рязани

В Рязанской области военно-полевые сборы «Юный десантник» патриотического проекта «Позывной „Небесный купол“, в которых приняли участие военно-патриотические клубы из Рязанской и Нижегородской областей, а также Республики Мордовии, начались с художественного фильма „16 строк“.