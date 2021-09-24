Наша позицияЛиберальная перхоть Ребята, приготовтесь. Либеральная перхоть решила всё-таки снять художественный фильм о русских наёмниках.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповНадеюсь эти деньги не из госбюджета...Владимир ЯновДумаю, что из бюджета. У нас очень странный Министр Культуры.БОБорис ОсиповВот за это надо снимать такого министра культуры...Владимир ЯновА кто ж его сниметь?ЛеонидСмотрите фильм "Турист"...простое и очень мудрое кино про "наемников", но его на фестиваль к извращенцам не повезут...там белые плохих негров убивают.ВМВладимир МинаковРоднянский... Так он же с Украины...Ну просто великий продюсер. Незаменимый спец с украинского ТВ. И он так горячо Россию любит...Владимир ЯновБезусловно, вся русофобская дрянь всегда получает призы на западе. Исключение лишь "Москва слезам не верит" Меньшова, который изумил америкосов правдой нашей жизни и заслужил Оскара вполне справедливо.Комментировать
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