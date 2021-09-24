Наша позиция

38 052 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Янов
    А кто ж его сниметь?Либеральная перхоть
  • Владимир Юркин
    Последнее время только и вступаем туда, куда не нужно совсем... Только деньги улетают, а нас ни кто не слушает...Может, лучше без ...
  • Борис Осипов
    Вот за это надо снимать такого министра культуры...Либеральная перхоть

Либеральная перхоть

Либеральная перхоть

Ребята, приготовтесь. Либеральная перхоть решила всё-таки снять художественный фильм о русских наёмниках.

Вернуться к статье
71
Обсудить
Борис Осипов
Надеюсь эти деньги не из госбюджета...
Владимир Янов
Думаю, что из бюджета. У нас очень странный Министр Культуры.
Борис Осипов
Вот за это надо снимать такого министра культуры...
Владимир Янов
А кто ж его сниметь?
Леонид
Смотрите фильм "Турист"...простое и очень мудрое кино про "наемников", но его на фестиваль к извращенцам не повезут...там белые плохих негров убивают.
Владимир Минаков
Роднянский... Так он же с Украины...Ну просто великий продюсер. Незаменимый спец с украинского ТВ. И он так горячо Россию любит...
Владимир Янов
Безусловно, вся русофобская дрянь всегда получает призы на западе. Исключение лишь "Москва слезам не верит" Меньшова, который изумил америкосов правдой нашей жизни и заслужил Оскара вполне справедливо.

Картина дня

наверх