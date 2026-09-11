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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават» расторг контракт с Коноваловым. Два дня назад вратарь пропустил 7 шайб от «Барыса»

«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с вратарем Ильей Коноваловым по соглашению сторон. Двумя днями ранее 28-летний голкипер принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса».

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