16 доказательств того, что креатив дизайнеров порой не знает границ

Порой в интерьерах, зданиях или одежде встречаются такие странные решения, что невольно хочется спросить: «А что здесь вообще происходило?» Конечно, хочется верить, что у таких идей есть скрытый смысл, но чаще всего остается только улыбнуться и принять их как проявление чистого креатива без тормозов.