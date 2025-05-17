Проба 2
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Проба 2

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16 доказательств того, что креатив дизайнеров порой не знает границ

16 доказательств того, что креатив дизайнеров порой не знает границ

Порой в интерьерах, зданиях или одежде встречаются такие странные решения, что невольно хочется спросить: «А что здесь вообще происходило?» Конечно, хочется верить, что у таких идей есть скрытый смысл, но чаще всего остается только улыбнуться и принять их как проявление чистого креатива без тормозов.

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