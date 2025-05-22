Очередная мерзость хохляцкая

Vik https://vk.com/video-226191061_456239408 Ядвига Мухоморова Не думала, что можно встретить кого-то мерзотнее "пророссийских украинцев" типа Рудого Червоного байкера до того, как послушала беседу представителя "брацкого народа" некоего Тихонова Дмитрия в беседе с "адекватным укроинцем" Колобком из Одессы https://vk.
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