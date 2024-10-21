Новый генплан Краснодара презентуют в 35 местах по всему городу

Горожане смогут ознакомиться с новым генпланом в течение недели с 21 октября.В краевой столице начнут работать экспозиции, где жители смогут ознакомиться со всеми материалами по новому генплану Краснодара, в том числе с картами и пояснительными записками.
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