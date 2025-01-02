Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 790 подписчиков

ПВО России сбили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

ПВО России сбили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

Министерство обороны России сообщило об успешной операции противовоздушной обороны, в ходе которой были уничтожены два украинских беспилотника на подходе к Белгородской и Курской областям в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх