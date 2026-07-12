Что видел британский офицер: миф о колонне и линии в Испании «Битва при Сомосьерре», написанная Януарием Суходольским в 1860 году.
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Что видел британский офицер: миф о колонне и линии в Испании «Битва при Сомосьерре», написанная Януарием Суходольским в 1860 году.
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