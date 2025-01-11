Ди Марцио: Доннарумма может покинуть ПСЖ и перейти в «Интер»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть французский клуб. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в соцсетях, «Интер» интересуется голкипером и планирует начать переговоры после сезона-2024/25, если до тех пор итальянец не продлит соглашение с парижанами.