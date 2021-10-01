Донбасс Сегодня

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Лукашенко допустил принудительную посадку любого самолета в Белоруссии

Лукашенко допустил принудительную посадку любого самолета в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может гарантировать безопасность пролета зарубежных самолетов над республикой.

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