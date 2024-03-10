Сходила я на «Онегина». Поделюсь впечатлениями

Ничего не поняла из вашего бреда. Всё перемешали. Приплели Светлану Немоляеву из фильма 50-х годов"Евгений Онегин". А фильм был великолепный. До сих пор его помню. И её Ольга была такой, как надо.

Элеонора Коган

И не вам критиковать поэзию Пушкина и его замечательный роман.А то, что оперные артисты намного старше своих литературных героев, так что поделаешь. Вот когда к нам приезжал Миланский театр "Ла Скала", когда Золушку играла певица в 100 пудов весом и Розину такая же громила, вот тут было, о чём поговорить. Я тогда была ещё ребёнком и не понимала, как такое может быть. Но мне мама объяснила, что главное - голос, и артисток подбирают по голосам.А вот где вы слушали эту замечательную и любимую мною оперу? В Большом театре или где-то в другом?