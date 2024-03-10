Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Сходила я на «Онегина». Поделюсь впечатлениями

Сходила я на «Онегина». Поделюсь впечатлениями

Когда я была молода и невинна, в школе нас насильно потчевали «Евгением Онегиным». Я ознакомилась, и где-то была тронута, но тогда меня больше привлекал мрачный, насмешливый, и в то же время лиричный и мистический Гоголь.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Ничего не поняла из вашего бреда. Всё перемешали. Приплели Светлану Немоляеву из фильма 50-х годов&quot;Евгений Онегин&quot;. А фильм был великолепный. До сих пор его помню. И её Ольга была такой, как надо.
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22 час.
Элеонора Коган
И не вам критиковать поэзию Пушкина и его замечательный роман.А то, что оперные артисты намного старше своих литературных героев, так что поделаешь. Вот когда к нам приезжал Миланский театр &quot;Ла Скала&quot;, когда Золушку играла певица в 100 пудов весом и Розину такая же громила, вот тут было, о чём поговорить. Я тогда была ещё ребёнком и не понимала, как такое может быть. Но мне мама объяснила, что главное - голос, и артисток подбирают по голосам.А вот где вы слушали эту замечательную и любимую мною оперу? В Большом театре или где-то в другом?
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22 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Ничего не понятно. Повторите ещё раз пожалуйста.
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14 час.

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