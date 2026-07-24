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Царьград

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ВТБ предсказал паузу в снижении ставки Банка России на 2026 год

ВТБ предсказал паузу в снижении ставки Банка России на 2026 год

Первый замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2026 году ожидается одна пауза в снижении ключевой ставки Банка России.

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