Пленный Дымарчук рассказал, что солдат ВСУ сажали на курение «травы»

Взятый в плен украинец Сергей Дымарчук рассказал представителям Минобороны России, что обеспечение и питание в ВСУ было плохое, теплую одежду приходилось покупать за свой счет, при этом украинские волонтеры сажали ВСУшников на употребление наркокурительной травы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии