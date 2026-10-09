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Царьград

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Врач Русакова предупредила о рисках отравления мягкими сырами

Врач Русакова предупредила о рисках отравления мягкими сырами

Кандидат медицинских наук Дарья Русакова предостерегла от употребления мягких сыров с заплесневелой коркой, объяснив, что плесень проникает внутрь продукта и может вызвать отравления и инфекции.

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