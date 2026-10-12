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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе рассказала, что во время Кубка России в Южно-Сахалинске к трассе вышел медведь: «Конечно, страшно. Знали, что надо орать, пытаться отпугнуть»

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе рассказала, что во время финала Кубка России по лыжероллерам к трассе, где соревновались спортсмены, вышел медведь.

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