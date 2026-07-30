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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Москвичи назвали любимые темы голосований в «Активном гражданине»

Сергунина: Москвичи назвали любимые темы голосований в «Активном гражданине»

Москвичи рассказали о любимых темах опросов в «Активном гражданине». Больше всего им нравится выбирать программы благоустройства парков, дворов и спортплощадок, а еще имена животных в столичном зоопарке и «Москвариуме» на ВДНХ, названия улиц, станций метро и других объектов.

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