Сергунина: Москвичи назвали любимые темы голосований в «Активном гражданине»

Москвичи рассказали о любимых темах опросов в «Активном гражданине». Больше всего им нравится выбирать программы благоустройства парков, дворов и спортплощадок, а еще имена животных в столичном зоопарке и «Москвариуме» на ВДНХ, названия улиц, станций метро и других объектов.