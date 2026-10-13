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Брюссель против Росатома

Брюссель против Росатома

Строительство Росатомом АЭС «Пакш‑2» в Венгрии – брешь в антироссийском энергетическом фронте, которую Брюссель стремится закрыть любой ценой.

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