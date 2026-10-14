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Рязанские новости

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В Рязани продолжилось рассмотрение дела экс-губернатора Любимова

В Рязани продолжилось рассмотрение дела экс-губернатора Любимова

В Советском районном суде Рязани 14 октября продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего губернатора и экс-сенатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого во взяточничестве.

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