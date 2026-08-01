Трамп намекнул на возможное участие в президентской гонке 2028 года

Бывший президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье опубликовал в социальной сети Truth Social несколько фотографий с изображением и надписью «2028», что адресует внимание на предстоящую президентскую предвыборную кампанию.
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