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Регионы России

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Трамп намекнул на возможное участие в президентской гонке 2028 года

Трамп намекнул на возможное участие в президентской гонке 2028 года

Бывший президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье опубликовал в социальной сети Truth Social несколько фотографий с изображением и надписью «2028», что адресует внимание на предстоящую президентскую предвыборную кампанию.

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