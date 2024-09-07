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Бронетранспортер БТР-22 с комплектом защитных экранов, оснащенный комплексом РЭБ

Бронетранспортер БТР-22 с комплектом защитных экранов, оснащенный комплексом РЭБ ЛГШ-689. Предназначен для транспортирования личного состава мотострелковых войск к полю боя, их огневой поддержки, а так же для перевозки воинских грузов и буксировки прицепов, обеспечивая защиту размещенного внутри бронетранспортера боевого расчета и оборудования от огня стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, внешних воздействий, передвижения по пересеченной местности, а также для создания на его базе семейства машин боевого, технического и тылового обеспечения видов и родов войск Вооруженных сил.

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