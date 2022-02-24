Нкололо, Зорич, Гурман в заявке «Кызыл-Жара» на сезон-2022

«Кызыл-Жар» опубликовал заявку на сезон-2022 в КПЛ. Заявка «Кызыл-Жара» на сезон 2022* 1 | | Логиновский Владимир | Вратарь | 36 лет | 192 см | 88 кг |31 | | Сулейменов Алишер | Вратарь | 19 лет | 186 см | 78 кг |32 | | Петров Вадим | Вратарь | 21 год | 188 см | 78 кг |41 | Россия | Лобанцев Мирослав | Вратарь | 26 лет | 190 см | 84 кг | 2 | | Адилов Альдаир | Защитник | 19 лет | 172 см | 62 кг |8 | Украина | Бушман Юрий | Защитник | 31 год | 176 см | 68 кг |15 | | Шмидт Дмитрий | Защитник | 27 лет | 174 см | 73 кг |25 | | Есимов Руслан | Защитник | 31 год | 180 см | 80 кг | 3 | Россия | Мурачев Олег | Защитник | 27 лет | 185 см | 81 кг |4 | | Гурман Марк | Защитник | 33 года | 187 см | 84 кг |5 | Беларусь | Каршакевич Валерий | Защитник | 34 года | 192 см | 86 кг |6 | Россия | Довбня Александр | Защитник | 26 лет | 190 см | 83 кг |22 | Сербия | Стефан Живкович | Защитник | 31 год | 184 см | 77 кг |26 | | Сейтканов Ерасыл | Защитник | 25 лет | 178 см | 77 кг | 12 | Кот’дИвуар | Коне Мусса | Полузащитник | 31 год | 180 см | 81 кг |18 | Беларусь | Тихоновский Сергей | Полузащитник | 31 год | 175 см | 72 кг19 | Аргентина | Пабло Подио | Полузащитник | 32 года | 182 см | 83 кг |88 | Бразилия | Мартинс Жиан | Полузащитник | 29 лет | 183 см | 73 кг | 10 | Россия | Яковлев Павел | Полузащитник | 30 лет | 180 см | 74 кг |11 | | Черединов Артем | Полузащитник | 23 года | 182 см | 74 кг |20 | | Измайлов Алмас | Полузащитник | 19 лет | 172 см | 58 кг |28 | Черногория | Зорич Дарко | Полузащитник | 28 лет | 188 см | 73 кг |77 | Россия | Козлов Евгений | Полузащитник | 27 лет | 177 см | 70 кг |94 | Бразилия | Кардоззу Лукас | Полузащитник | 27 лет | 184 см | 79 кг | 7 | | Мульдинов Тимур | Нападающий | 28 лет | 180 см | 70 кг |9 | Беларусь | Сидоренко Кирилл | Нападающий | 26 лет | 183 см | 82 кг |13 | Россия | Панюков Андрей | Нападающий | 27 лет | 178 см | 79 кг |35 | Франция | Нкололо Майкл | Нападающий | 29 лет | 183 см | 75 кг |99 | | Скорых Максим | Нападающий | 21 год | 194 см | 87 кг | *До 24 апреля возможны изменения.