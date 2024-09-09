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Логистические компании рассказали о заторах транспорта на границе с Китаем

Логистические компании рассказали о заторах транспорта на границе с Китаем

Логистические компании сообщили о значительных заторах грузового автотранспорта на границе с Китаем. Наиболее загруженными остаются крупнейшие пункты пропуска (МАПП) "Забайкальск" и "Благовещенск – Хэйхэ" со стороны Китая.

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