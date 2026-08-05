Все девушки Человка-паука: выбираем лучшую

От типично-женственной Мери Джейн до пацанки-зумерши Эм-Джей. фото: Legion Media31 июля 2026 года в США состоялась премьера долгожданного фильма «Человек-паук: Новый день» — это уже четвертый фильм о супергерое в карьере Тома Холланда, что делает актера самым долгоиграющим паучком в истории киновселенной.