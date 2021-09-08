Пушков: НАТО не хочет видеть в своем составе «нищую и хаотичную» Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-посла США в Киеве Джона Хербста о том, что в НАТО не обсуждается возможность присоединения к организации Украины – данный вопрос может быть включен в повестку лет через десять.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-посла США в Киеве Джона Хербста о том, что в НАТО не обсуждается возможность присоединения к организации Украины – данный вопрос может быть включен в повестку лет через десять.
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