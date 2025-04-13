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Царьград

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Василий Ладюк выступит в Красноярске: концерт к 80-летию Победы

Василий Ладюк выступит в Красноярске: концерт к 80-летию Победы

В Красноярске пройдет концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступит известный баритон Василий Ладюк с солистами Красноярского театра, исполнив песни, ранее звучавшие в исполнении Дмитрия Хворостовского.

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