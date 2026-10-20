Главный инспектор отдела организации огневого поражения командования морской пехоты подполковник Иван Дебицкий рассказал военкору RT Юлии Мартовалиевой детали об освобождении Доброполья.
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