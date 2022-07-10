Конгресвуман Зої Лофгрен (архівне фото) Напад на Капітолій: розслідується зв'язок між Трампом і озброєними угрупованнями Дві групи, Oath Keepers («Зберігачі клятви») та Proud Boys («Гордые хлопці»), будуть знаходитися в центрі уваги під час слухань цього тижня Члени Конгресу, які розслідують напад на Капітолій 6 січня 2021 року, на цьому тижні мають намір продемонструвати, що […] Сообщение Напад на Капітолій: розслідується зв'язок між Трампом та озброєними угрупованнями появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.