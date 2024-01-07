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Зоино стояние: чудо святого или бабкина сказка?

Зоино стояние: чудо святого или бабкина сказка?

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Комментарии
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Grandad
Бред. Уже в 21 веке спросили об этом случае у служившего тогда в КГБ полковника Сергея Хумарьяна. Тот ответил, что ничего такого не было и это лишь раздутые слухи.
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16 час.
Grandad
Зоя работница не трубного завода, а ЗИМа - завода имени Масленникова. До революции это был трубочный завод, делающий стволы (трубки) для артиллерийских снарядов.
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16 час.

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