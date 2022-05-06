Кадыров рассказал о неудавшейся попытке контрнаступления ВСУ в ЛНР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 6 мая, поделился информацией о безуспешной попытке контрнаступления украинской армии на позиции российских войск в районе населенного пункта Воеводовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 6 мая, поделился информацией о безуспешной попытке контрнаступления украинской армии на позиции российских войск в районе населенного пункта Воеводовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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