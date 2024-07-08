Как будут индексировать пенсии работающим россиянам

С 2016 по 2024 годы страховые пенсии работающих пенсионеров не подвергались индексации. Однако президент России Владимир Путин подписал закон, который официально утверждает возврат индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с 2025 года.
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