«Интер» хочет подписать Скамакку. Трансфер форварда «Сассуоло» оценивается в 40 млн евро

«Интер» хочет подписать нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Миланский клуб ведет переговоры о трансфере 23-летнего итальянца и считается фаворитом в борьбе за игрока.

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